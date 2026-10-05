Branco di cani terrorizza Contrada Quartarella: “Abbiamo paura anche a rientrare a casa”

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Questa mattina cinque cani sono stati trovati all’interno del giardino di un residente, che è riuscito fortunatamente a metterli in fuga. I cittadini avevano già segnalato la situazione e nelle scorse settimane erano state installate due gabbie per la cattura, senza però risolvere il problema.

Il problema si era già manifestato in passato, ma adesso a Contrada Quartarella, a Modica, la situazione è tornata a destare forte preoccupazione tra i residenti.

Un branco di cani continua infatti a muoversi liberamente nella zona, avvicinandosi alle abitazioni e penetrando anche all’interno delle proprietà private. Una presenza che sta alimentando paura e preoccupazione, tanto che alcuni cittadini raccontano di avere ormai timore persino a rientrare a casa nelle ore serali.

Questa mattina l’ennesimo episodio. Un residente ha trovato ben cinque cani all’interno del proprio giardino. Dopo il comprensibile spavento, è riuscito fortunatamente a mettere in fuga gli animali, senza subire aggressioni.

Ma non si tratta di un episodio isolato. Nelle scorse settimane i cittadini avevano già lanciato l’allarme, segnalando la presenza dei cani alla polizia municipale. Secondo quanto riferito dai residenti, gli interventi avrebbero consentito di risalire ai proprietari di alcuni degli animali, che sarebbero stati anche microchippati. Nonostante questo, però, i cani continuano a girovagare nella zona, alla ricerca di cibo e senza che il problema sia stato definitivamente risolto.

La situazione ha già provocato danni e non soltanto paura. Il branco avrebbe infatti ucciso una pecora e alcune galline, seminando ulteriore preoccupazione tra gli abitanti della contrada.

Per cercare di porre fine al problema, nelle scorse settimane erano state installate anche due gabbie per la cattura dei cani, ma il tentativo non avrebbe dato i risultati sperati. Gli animali sono ancora in circolazione.

I residenti, che hanno nuovamente allertato le forze dell’ordine, chiedono adesso un intervento risolutivo. Il timore è che, dopo l’uccisione degli animali e l’ingresso del branco nelle proprietà private, possano verificarsi episodi ancora più gravi.

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