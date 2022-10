Anche a Ragusa si celebra la giornata mondiale della vista

C’è un solo modo per vedere il futuro: fare prevenzione oggi. E’ questo il claim della Giornata mondiale della vista che sarà celebrata giovedì 13 ottobre anche a Ragusa dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti. “Ci ritroveremo – afferma il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – davanti al nostro ambulatorio oculistico di via Perlasca per ricordare quanto sia importante prevenire.

Per quanto ci riguarda, è da 30 anni che con il nostro ambulatorio ci occupiamo di fare prevenzione della cecità. E i risultati non sono mancati”.

“Non dobbiamo, infatti, dimenticare – afferma il presidente Albani – così come ci ricorda la campagna che sarà attuata giovedì con appositi momenti di sensibilizzazione, che la vista è un dono prezioso che rende ogni momento della nostra vita indimenticabile. Altresì, non dobbiamo dimenticare che molte malattie e comportamenti la minacciano.

Ecco perché occorre proteggerla eseguendo regolarmente visite oculistiche. Noi, come Uici Ragusa, ci siamo”. Per scoprirne di più sulla giornata del 13 ottobre, è possibile consultare il sito www.giornatamondialedellavista.it.