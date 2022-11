Alla camera di commercio la presentazione del nuovo PRG di Ragusa

Al fine di offrire al maggior numero possibile di cittadini la possibilità di prendere parte alla presentazione del nuovo Piano Regolatore Generale e al successivo dibattito, l’incontro con la cittadinanza previsto per le ore 17.30 di domani, martedì 15 novembre, si terrà all’Auditorium della Camera di Commercio “G. B. Cartia”, in Piazza Libertà, anziché in Sala Avis, come precedentemente comunicato.



L’incontro sarà inoltre trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook “Comune di Ragusa”.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Avis e la Camera di Commercio per la disponibilità.