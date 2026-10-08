A Ragusa piovono tegole

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Intervento dei vigili del fuoco alle 13.00 in corso Vittorio Veneto a Ragusa. Camionetta e autoscala hanno interrotto al transito il tratto stradale da piazza San Giovanni a via Roma.

Nessuna emergenza fortunatamente ma la necessità di rimuovere alcune tegole pericolanti da un tetto. Per questa ragione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. Un gruppetto di turisti ha assistito alle manovre, precedute dalla preparazione dei vigili nel rispetto delle misure di sicurezza personali, con la curiosità di vederli e riprenderli in azione

© Riproduzione riservata