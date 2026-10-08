Il nuovo presidio sanitario di viale Australia prende forma e i lavori, secondo quanto emerso durante il sopralluogo, procedono a buon ritmo. La struttura potrebbe essere completata già entro la primavera, o al massimo entro l’estate del prossimo anno. Ma mentre il nuovo PTA comincia a diventare una realtà concreta, a Pozzallo restano aperte alcune […]
A Ragusa piovono tegole
08 Ott 2026 13:30
Intervento dei vigili del fuoco alle 13.00 in corso Vittorio Veneto a Ragusa. Camionetta e autoscala hanno interrotto al transito il tratto stradale da piazza San Giovanni a via Roma.
Nessuna emergenza fortunatamente ma la necessità di rimuovere alcune tegole pericolanti da un tetto. Per questa ragione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. Un gruppetto di turisti ha assistito alle manovre, precedute dalla preparazione dei vigili nel rispetto delle misure di sicurezza personali, con la curiosità di vederli e riprenderli in azione
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