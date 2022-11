600 mila euro per lavori di efficientamento energetico in alcune scuole comunali di Ragusa

In alcuni edifici scolastici del Comune di Ragusa saranno effettuati lavori di manutenzione per 600 mila euro per l’efficientamento energetico. In particolare, saranno eseguiti lavori al solaio di copertura della Scuola Primaria e secondaria di primo grado di Marina di Ragusa e a quello della Scuola Materna Patro, Isola Felice.

Saranno recuperati i frontali dell’auditorium e della palestra della Scuola media Vann’Antò e ritinteggiate le aule.



Interventi riguarderanno i corpi palestra, l’auditorium e i frontalini della Direzione didattica Mariele Ventre, il torrino scala e la terrazza dell’Istituto Comprensivo Maria Schininà – plesso IV Novembre. Nello stesso Istituto verranno eseguiti lavori in alcune aule.



Previsti interventi alle scossaline nelle coperture della scuola materna della Direzione didattica Palazzello, ad alcune aule della scuola Paolo Vetri, alle pareti della Scuola materna Munari in contrada Bruscè, ai frontalini della Scuola materna di via Orso Mario Corbino e ad alcune aule della scuola primaria Francesco Crispi di via Stesicoro.



I primi lavori saranno eseguiti alla scuola materna Isola Felice a cui seguiranno l’intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nella scuola materna di via Portovenere a Marina di Ragusa, nella scuola materna di via Aldo Moro “Plesso Walt Disney, nella scuola materna di via Psaumida “Plesso Collodi”, nell’Istituto Comprensivo Francesco Crispi di Via V. E.Orlando, negli edifici scolastici “Blangiardo” e “Diodoro Siculo” dell’Istituto Comprensivo Berlinguer. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 8 milioni di euro.

