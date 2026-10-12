WhatsApp, la truffa della bambina da votare colpisce ancora: basta un clic per perdere il proprio account

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Una richiesta di voto per una bambina che partecipa a un presunto concorso di danza, una fotografia apparentemente innocua e un link che sembra arrivare da un amico o da un familiare: è così che si presenta la nuova truffa online che sfrutta WhatsApp per rubare gli account degli utenti.

Un raggiro insidioso, sul quale richiama l’attenzione la Polizia Postale, che invita a non abbassare la guardia nemmeno quando il messaggio proviene da un numero conosciuto. Un avvertimento che riguarda anche i cittadini del territorio ibleo, dove si raccomanda di mantenere alta l’attenzione di fronte a richieste sospette ricevute attraverso le chat.

Il messaggio invita a votare una bambina impegnata in una presunta competizione online e contiene un collegamento a una pagina esterna. Una volta aperto il link, la vittima viene indotta a inserire il proprio numero di telefono e, successivamente, a comunicare un codice di verifica ricevuto sul dispositivo. È proprio questo il passaggio più pericoloso: il codice consente ai truffatori di registrare l’account WhatsApp su un altro dispositivo e di sottrarne il controllo al legittimo proprietario.

A quel punto, i criminali possono sfruttare l’identità della vittima per contattare amici e parenti, inventando emergenze e chiedendo denaro con la speranza di ottenere pagamenti immediati. Nel frattempo, chi ha subito il furto può ritrovarsi improvvisamente escluso dal proprio profilo e avere difficoltà ad avvisare i propri contatti. Per evitare di cadere nella trappola, la Polizia Postale raccomanda di diffidare dai messaggi che invitano a votare persone o partecipare a concorsi attraverso link esterni, anche quando sembrano provenire da conoscenti.

È importante non inserire il proprio numero di telefono su siti sospetti e, soprattutto, non condividere mai con nessuno i codici ricevuti per attivare o verificare WhatsApp. Se l’applicazione si disconnette improvvisamente o compare un avviso relativo alla registrazione dell’account su un altro dispositivo, occorre intervenire tempestivamente per recuperarne il controllo. In caso di compromissione, è altrettanto importante avvisare familiari e amici attraverso un altro canale, invitandoli a ignorare eventuali richieste di denaro.

Chi sospetta di essere rimasto vittima del raggiro può rivolgersi ai canali ufficiali della Polizia Postale per segnalare l’accaduto e seguire le procedure di recupero.

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