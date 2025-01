Vittoria vuole diventare una città più sostenibile: un progetto per un percorso ciclabile da 50 mila euro

Il Comune di Vittoria, su iniziativa dell’Assessore delegato alle piste ciclabili, Fabio Prelati, ha lanciato un innovativo progetto di mobilità ciclistica nell’ambito del Bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI.

Il progetto

Con un investimento di 50.000 euro, il massimo finanziabile dal bando, il Comune realizzerà un percorso ciclabile che collegherà l’Istituto G. Caruano alla struttura sportiva Aldo Liberto presso l’Emaia. Questa iniziativa si allinea agli obiettivi del bando, mirati a incentivare la mobilità dolce e a creare collegamenti ciclabili tra scuole e impianti sportivi, promuovendo uno stile di vita più sano e il cicloturismo urbano.

Verso una città sostenibile

Il progetto non è solo un’infrastruttura, ma rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile, che favorisce la mobilità dolce e un uso più responsabile degli spazi urbani. L’iniziativa intende rendere Vittoria più vivibile e attenta alle esigenze dei suoi cittadini, ponendo al centro la promozione del benessere e della sostenibilità.

© Riproduzione riservata