Vittoria netta dello Scicli C.R. sul Città di Santa Croce. Tre punti d’oro per la classifica nel campionato di Prima Categoria.

di Pinella Drago – Un 3-0 che entusiasma società e tifoseria e che dà forza all’undici di mister Saro Monaca. Archiviata la sconfitta contro l’Atletico Siracusa di domenica scorsa, la gara di ieri è stata tutta da incorniciare con una prestazione di grande spessore per i cremisi capaci di indirizzare il match già nella prima frazione di gioco e di gestirlo poi con qualità e maturità nella ripresa. Nel primo tempo sono prevalsi cinismo e qualità: lo Scicli è stato capace di capitalizzare al meglio le occasioni create nonostante qualche affanno di troppo nella zona centrale del campo. Ha sbloccato il risultato, nei primi quindici minuti di gioco, il solito Petrizzi, l’attaccante americano che si conferma essere un acquisto azzeccato e di assoluto valore per la categoria, firmando il suo terzo gol consecutivo in tre partite. Il Città di Santa Croce ha provato a reagire e ad adoperarsi in avanti: per dovere di cronaca, gli ospiti hanno recriminato per una presunta “rete fantasma” non vista dal direttore di gara, un episodio che lascia effettivamente più di un dubbio. Ciò non ha f atto deconcentrare lo Scicli. Dopo aver fallito un’occasione clamorosa, Ruben Aprile si è fatto perdonare alla grande con una splendida conclusione in diagonale dall’interno dell’area di rigore, trafiggendo l’estremo difensore avversario e mettendo in cassaforte il doppio vantaggio prima dell’intervallo.La ripresa è stata tutta di dominio cremisi. Nella seconda metà di gara, mister Monaca per due cambi ha attinto dalla panchina inserendo Peppe Voi e Carmelo Massari. Le due sostituzioni danno nuova linfa vitale e dinamismo al gioco dei padroni di casa. Lo Scicli ha preso il pieno controllo del palleggio, macinando gioco e mettendo in mostra trame offensive di altissimo livello. In contropiede i cremisi hanno sfiorato a più riprese il gol che avrebbe potuto far dilagare il punteggio con Dondero, Causarano e Massari. E’ mancata la freddezza necessaria per questo salto. La terza rete è arrivata allo scadere: è stato Cicconofri Dondero a siglare il definitivo 3-0, festeggiando così la sua prima gioia personale con la maglia cremisi. “E’ stata una prestazione eccellente da parte di tutti i ragazzi – commenta il vice presidente Angelo Massari – i ragazzi hanno dimostrato compattezza, carattere ed un’ottima condizione fisica. Archiviata questa bellissima vittoria, l’attenzione del gruppo si sposta subito al prossimo impegno: domenica contro il Carlentini per dare continuità al gioco ed ai risultati”.