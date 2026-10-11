Il nuovo presidio sanitario di viale Australia prende forma e i lavori, secondo quanto emerso durante il sopralluogo, procedono a buon ritmo. La struttura potrebbe essere completata già entro la primavera, o al massimo entro l’estate del prossimo anno. Ma mentre il nuovo PTA comincia a diventare una realtà concreta, a Pozzallo restano aperte alcune […]
Vittoria netta dello Scicli C.R. sul Città di Santa Croce. Tre punti d’oro per la classifica nel campionato di Prima Categoria.
11 Ott 2026 06:50
La ripresa è stata tutta di dominio cremisi. Nella seconda metà di gara, mister Monaca per due cambi ha attinto dalla panchina inserendo Peppe Voi e Carmelo Massari. Le due sostituzioni danno nuova linfa vitale e dinamismo al gioco dei padroni di casa. Lo Scicli ha preso il pieno controllo del palleggio, macinando gioco e mettendo in mostra trame offensive di altissimo livello. In contropiede i cremisi hanno sfiorato a più riprese il gol che avrebbe potuto far dilagare il punteggio con Dondero, Causarano e Massari. E’ mancata la freddezza necessaria per questo salto. La terza rete è arrivata allo scadere: è stato Cicconofri Dondero a siglare il definitivo 3-0, festeggiando così la sua prima gioia personale con la maglia cremisi. “E’ stata una prestazione eccellente da parte di tutti i ragazzi – commenta il vice presidente Angelo Massari – i ragazzi hanno dimostrato compattezza, carattere ed un’ottima condizione fisica. Archiviata questa bellissima vittoria, l’attenzione del gruppo si sposta subito al prossimo impegno: domenica contro il Carlentini per dare continuità al gioco ed ai risultati”.
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