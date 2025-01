Vittoria: la FP CGIL denuncia le criticità della Polizia Locale e chiede un incontro con l’Amministrazione

La Funzione Pubblica CGIL di Ragusa, guidata dal Segretario Generale Nunzio Fernandez, ha inoltrato una formale richiesta di incontro al Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e ai dirigenti comunali per affrontare le gravi criticità che affliggono il Corpo di Polizia Locale.

Le criticità evidenziate

Nella richiesta, il sindacato sottolinea una serie di problematiche che compromettono l’efficienza e la sicurezza del servizio, tra cui la carenza cronica di personale: l’organico attuale è ridotto a 43 unità, con solo 18 agenti effettivamente operativi su tre turni, una situazione che limita gravemente le attività esterne e l’efficacia operativa sul territorio. Un numero significativo di agenti è assegnato a compiti interni, aggravando ulteriormente la mancanza di risorse operative. Durante l’allerta meteo rossa del 17 gennaio, gli agenti sono stati chiamati a gestire emergenze come la rimozione di alberi caduti e il rilievo di incidenti stradali, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare l’organico. La mancanza di una figura di leadership stabile compromette la gestione e l’efficienza del servizio. L’organico attuale non rispetta i parametri indicati dall’ANCI, che prevedono un rapporto di almeno 10,04 agenti ogni 10.000 abitanti. Con una popolazione di circa 65.000 residenti, il Comune dovrebbe disporre di almeno 65 agenti, contro le 43 unità attuali. Infine, il parco mezzi e le dotazioni, comprese le divise, risultano insufficienti e inadeguate per garantire un servizio efficiente.

Formazione e organizzazione

La FP CGIL ha evidenziato l’importanza di garantire una formazione adeguata al personale operativo, proponendo una revisione delle modalità organizzative dei corsi per garantire maggiore equità e funzionalità rispetto alle esigenze di servizio.

Le richieste del sindacato

“La sicurezza e l’efficienza del Corpo di Polizia Locale sono fondamentali per garantire il benessere della comunità,” ha dichiarato Nunzio Fernandez. La FP CGIL chiede un confronto diretto con l’Amministrazione comunale per discutere le problematiche e individuare soluzioni, un incremento dell’organico per raggiungere gli standard di legge, il miglioramento delle condizioni operative, inclusi mezzi, dotazioni e divise e la nomina di un Comandante del Corpo, figura essenziale per una gestione stabile e organizzata.

