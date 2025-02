Vittoria: giovane arrestato per spaccio

Un giovan pusher italiano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Vittoria. Gli agenti hanno scoperto che un giovane da tempo aveva avviato un’attività di spaccio di cocaina in una via centrale della città.

Dopo aver accertato la cessione della sostanza stupefacente tramite un servizio di appostamento e osservazione, il giovane è stato trovato in possesso di 26 involucri termosaldati contenenti cocaina. La droga era già pronta per essere distribuita nel mercato dello spaccio locale ed era stata nascosta accanto a un monopattino, utilizzato dal giovane per facilitare la fuga in caso di controlli della Polizia di Stato.

Durante la perquisizione personale e successivamente presso la sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 28 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 14 grammi, oltre a ritagli di cellophane per il confezionamento della sostanza, un coltellino multiuso e la somma di 465 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Il giovane ha dichiarato spontaneamente che il denaro era il provento dell’attività di spaccio svolta durante la giornata.

