Vittoria: distrugge distributore h24 per rubare snack e bevande, poi va a casa di un pregiudicato

I carabinieri di Vittoria hanno arrestato C.D.B., classe ’99, rumeno, accusato di aver distrutto un distributore h24 di snack e bevande. L’uomo, infatti, è stato notato in piazza del Popolo durante un servizio di pattugliamento. I carabinieri hanno notato che il distributore h24 era gravemente danneggiato e hanno seguito l’uomo che cercava riparo a casa di un noto pregiudicato entrando da una porta finestra.

L’ARRESTO

Molti testimoni oculari, inoltre, hanno fornito la descrizione del giovane rumeno e una volta entrati nell’abitazione del pregiudicato, il giovane è stato trovato in possesso di bevande e snack che aveva precedentemente rubato al distributore.

Una volta identificato, anche grazie alle immagini di video sorveglianza, è stato arrestato. I carabinieri hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario.

Il reato contestato è furto pluriaggravato con la violenza sulle cose e beni esposti per consuetudine a pubblica fede. E’ stato portato in carcere a Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pregiudicato, invece, è stato denunciato per favoreggiamento personale.

In merito alla posizione di C.D.B, l’avvocato difensore ci segnala che l’uomo è stato scarcerato e che è stata applicato esclusivamente un obbligo di presentazione.