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Vittoria, auto in fiamme in contrada Madonna della Salute

05 Ott 2026 10:11
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Auto in fiamme a Vittoria. Nella zona di via Madonna della Salute le fiamme hanno interamente avvolto una vettura.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. L’auto si trova in un terreno nei pressi della strada provinciale che da Vittoria conduce in direzione di Acate. Le indagini sono condotte dalla Polizia

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