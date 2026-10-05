Sei posti letto per rafforzare il Pronto soccorso e gestire in maniera più appropriata i pazienti che, dopo la prima valutazione, hanno bisogno di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio. È la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, che sarà attivata martedì 6 ottobre alle ore 10. La […]
Vittoria, auto in fiamme in contrada Madonna della Salute
05 Ott 2026 10:11
Auto in fiamme a Vittoria. Nella zona di via Madonna della Salute le fiamme hanno interamente avvolto una vettura.
Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. L’auto si trova in un terreno nei pressi della strada provinciale che da Vittoria conduce in direzione di Acate. Le indagini sono condotte dalla Polizia
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