Vincenzo Trombadore: “Sarò un questore cittadino che cercherà di essere concretamente utile alla cittadinanza”. VIDEO

“Sarò un cittadino questore, un cittadino poliziotto che assieme alle altre forze che compongono la sicurezza pubblica cercherà di essere concretamente utile alla collettività”. Si presenta così il nuovo questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, 57 anni, originario di Modica che oggi si è insediato. A rimarcare la presenza al fianco della gente, aggiunge: “I rappresentanti delle forze dell’ordine sono cittadini con le antenne qualificate in grado di raccogliere input che i concittadini forniscono”.

IL NUOVO QUESTORE E’ ORIGINARIO DI MODICA

La sua conoscenza del territorio, viste appunto le sue origini, sarà un tassello nella collaborazione integrata: ” Tornare a Modica è un ritorno ai profumi – dice il questore Trombadore – ma la conoscenza del territorio si fa con i collaboratori, i funzionari, sulla loro e sulla mia esperienza, lavorando insieme”. Controllo del territorio fra la gente, sicurezza pubblica, immigrazione e fenomeni connessi. Collaborazione e cittadinanza come bene comune da tutelare, controllo del territorio fra la gente, sicurezza pubblica, immigrazione e fenomeni connessi tra i temi accennati. “La valenza di un questore nuovo è di continuare nel solco degli esiti positivi raggiunti, aggiungendo qualcosa in piu’, con intelligenza e diligenza, che il predecessore non ha avuto modo di realizzare per momento opportuno, temporale o storico in cui ha operato”.

DOMANI PRIMO APPUNTAMENTO IMPORTANTE A VITTORIA

Tra le questioni del passato e del presente, si rinnova l’attenzione sull’immigrazione e sui fenomeni connessi, “una emergenza su cui non si può abbassare la guardia. Dalle forze dell’ordine, il dovere della consapevolezza comune dell’inclusione – dice il questore Trombadore -. Non può esserci inclusione senza un atto amministrativo e penso al permesso di soggiorno, uno dei primi atti che permette allo straniero in possesso dei requisiti, di sentirsi cittadino utile e incluso”. Domani primo incontro istituzionale nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza convocato dal Prefetto Ranieri su richiesta del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, alla luce dei diversi episodi criminali che si sono registrati in città nelle ultime settimane e che hanno destato preoccupazione.