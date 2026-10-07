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Via Paestum, sbarre alzate mentre passa il treno: nuova segnalazione
07 Ott 2026 16:21
La “denuncia” arriva dal profilo Fb di una consulente del lavoro, Debhorah Di Rosa che correda quanto visto con le fotografie: “Questa è follia! O forse mi sono persa qualcosa”, scrive la professionista che racconta di avere sentitio fischiare il treno mentre percorreva in bici via Paestum.
“Eppure le sbarre del passaggio a livello erano aperte! Ed è così che mi ritrovo a sentire il treno regionale fischiare e frenare ancora fino a fermarsi lì in mezzo al traffico delle auto. Ma ci rendiamo conto di quali tragedie possono accadere?”. Di Rosa aggiunge che sarebbero poi arrivati “degli operai a attivare manualmente il passaggio a livello”.
Foto da fb
Al comando della polizia locale, nessuna segnalazione. Stiamo continuando a svolgere le verifiche su
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