Vento e maltempo sferzano la costa iblea: danni a Marina di Modica e Scicli, e all’Emaia di Vittoria

Un’ondata di maltempo e forti raffiche di vento ha colpito nelle ultime ore l’area iblea, causando danni diffusi tra costa e città. Marina di Modica è stata particolarmente colpita, con ombrelloni e dehors divelti, mentre a Vittoria e Scicli le raffiche hanno abbattuto alberi, recinzioni e pali dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente non si registrano feriti, ma gli interventi di messa in sicurezza sono in corso su tutto il territorio.

Maltempo e vento sulla costa iblea: danni a Marina di Modica, colpiti ombrelloni e dehors

Il maltempo continua a colpire il territorio ibleo. Le forti raffiche di vento che hanno interessato nelle ultime ore la fascia costiera hanno provocato diversi danni anche a Marina di Modica e lungo la costa iblea, creando disagi soprattutto alle attività commerciali della zona.

In particolare, il vento ha danneggiato ombrelloni, coperture e strutture dei dehors esterni di alcuni locali presenti sul lungomare di Marina di Modica. Le raffiche, in alcuni casi molto intense, hanno divelto teli e strutture leggere, rendendo necessari interventi immediati per la messa in sicurezza delle aree interessate.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra residenti e operatori economici, soprattutto in considerazione del periodo di maggiore affluenza lungo la costa. Alcuni esercenti sono stati costretti a rimuovere temporaneamente le strutture esterne per evitare ulteriori danni o situazioni di pericolo.

Maltempo a Vittoria: forti raffiche di vento causano ingenti danni, nessun ferito

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Vittoria nelle prime ore dell’alba di oggi, provocando numerosi danni a strutture e impianti comunali. Le forti raffiche di vento, improvvise e particolarmente intense, hanno messo a dura prova il territorio, fortunatamente senza causare feriti o conseguenze per la popolazione.

Tra gli episodi più gravi si segnala il completo cedimento della recinzione del fondo campo dell’impianto sportivo Vicari–Emaia, letteralmente spazzata via dalla forza del vento. Danni significativi sono stati registrati anche all’interno della cittadella fieristica “Nuova Emaia Città”, dove diverse strutture hanno riportato danneggiamenti. Numerosi pannelli pubblicitari sono stati divelti e trascinati lontano, creando ulteriori situazioni di pericolo.

Il bilancio del maltempo include anche il crollo del muro di cinta del parcheggio dell’Emaia e di quello situato in via Virgilio Lavore, presso la rimessa degli autobus scolastici. Particolare apprensione ha destato la caduta di un albero di grosse dimensioni in viale Europa, finito sulla carreggiata: solo per un caso fortuito, in quel momento non transitavano veicoli né pedoni.

Già nel corso della mattinata, gli assessori Cesare Campailla e Fabio Prelati, insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite per una prima stima dei danni e per avviare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza e ripristino.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha commentato l’accaduto sottolineando l’eccezionalità dell’evento: «Nonostante per la giornata fosse stata diramata un’allerta verde, il vento ha colpito con una violenza improvvisa e inaspettata. L’emergenza è stata affrontata con tempestività e, per fortuna, non si registrano feriti. Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici per il lavoro immediato di verifica e messa in sicurezza. Ora l’obiettivo è ripristinare al più presto le strutture danneggiate e garantire la piena sicurezza dei cittadini».

L’Amministrazione comunale continua a monitorare costantemente la situazione e rivolge un appello alla cittadinanza affinché mantenga la massima prudenza, soprattutto nelle zone più esposte alle raffiche di vento.

Alberi ed illuminazione pubblica danneggiata. Scicli come la vicina Modica sferzati dal vento.

Dalla notte scorsa e per l’intera mattinata di oggi il vento, con forti raffiche, sta flagellando le campagne e la costa sciclitana. Alberi caduti dalla forza del vento, lo stesso per i pali dell’illuminazione pubblica sparsi sul territorio. La zona più toccata è quella di Cava d’Aliga, fra l’altro la sua collocazione sulla costa è al di sopra del livello del mare: qui il vento ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione in via Giovanna d’Arco mentre nelle vicine campagna della borgata sciclitana alcuni alberi hanno ceduto alla forza del vento finendo rovinosamente sulla carreggiate delle strade interpoderali. Danni anche a Sampieri nella pista ciclabile che collega la frazione sciclitana a quella vicina di Marina di Modica. Gli alberi ad “arredo” della pista ciclabile hanno subito dei danni. Gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone sferzate dal vento.

hanno collaborato Cinzia Vernuccio, Giada Drocker, Pinella Drago.

© Riproduzione riservata