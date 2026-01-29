Maltempo nell’area iblea: vento a 65 km/h, danni, disservizi diffusi e zone senza luce. Previsto progressivo miglioramento

Un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da venti di burrasca, sta attualmente interessando la provincia di Ragusa, causando significativi disagi e richiedendo numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. La situazione è critica, in particolare nel capoluogo e nel modicano.

Situazione Attuale e Danni

Il vento, proveniente prevalentemente dai quadranti occidentali (Ovest/Nord-Ovest), ha raggiunto velocità notevoli. Gli ultimi aggiornamenti indicano una velocità attuale del vento di circa 35 nodi (circa 65 km/h) a Ragusa città. La mattinata è stata caratterizzata da raffiche ancora più intense, che hanno toccato i 50 nodi.

Le conseguenze sul territorio sono evidenti:

Interventi dei Vigili del Fuoco : Numerose squadre sono al lavoro per gestire le emergenze. Nel capoluogo, gli interventi riguardano la messa in sicurezza di tetti, con tegole che rischiavano di cadere a causa della violenza del vento.

: Numerose squadre sono al lavoro per gestire le emergenze. Nel capoluogo, gli interventi riguardano la messa in sicurezza di tetti, con tegole che rischiavano di cadere a causa della violenza del vento. Danni materiali : Sono stati segnalati impianti pubblicitari 6×3 abbattuti dalla furia del vento.

: Sono stati segnalati impianti pubblicitari 6×3 abbattuti dalla furia del vento. Disservizi elettrici a Modica: La situazione è particolarmente critica nel modicano, dove i danni alla rete elettrica hanno causato l’interruzione della fornitura. Diversi pali sono caduti, lasciando mezza Modica senza corrente. Tra le attività colpite, la Lidl costretta a chiudere mentre in contrada Torre Cannata e altre zone le interruzioni che risalgono a stanotte. Anche la zona della Circonvallazione Ortisiana è al buio.

Attualmente, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la giornata odierna in diverse zone della Sicilia, inclusa l’area ragusana, invitando i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti.



Previsioni Meteo per le Prossime Ore

Secondo le previsioni, la fase più acuta del maltempo dovrebbe progressivamente attenuarsi nel corso del pomeriggio e della serata odierna.

Weekend: Le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con tempo soleggiato e vento moderato, ponendo fine all’emergenza attuale.

Oggi Pomeriggio/Sera: Le raffiche di vento inizieranno a diminuire gradualmente. Intorno alle 14:00, le raffiche previste sono intorno ai 44 km/h, per poi scendere a circa 37 km/h verso le 16:00. In serata, il vento si attesterà intorno ai 31-33 km/h. Si prevede un assorbimento dei fenomeni piovosi, con ampie schiarite in serata.

Venerdì 30 Gennaio: Il tempo sarà caratterizzato da pioviggine e una brezza fresca, ma l’intensità del vento sarà nettamente inferiore rispetto a oggi.

