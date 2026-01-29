Pali pericolanti e asfalto a pezzi: a Modica il maltempo continua a provocare disagi

Maltempo e disagi a Modica, dove il vento forte delle ultime ore ha provocato il crollo di alcuni pali della linea telefonica in contrada Quartarella. I pali, come segnalato da tempo dai residenti, erano già considerati pericolanti e in passato erano stati sottoposti a interventi di rinforzo che, alla prova dei fatti, non sono stati sufficienti a reggere le sollecitazioni del maltempo.

L’episodio è avvenuto nelle ore notturne e per fortuna non si registrano conseguenze gravi, ma l’accaduto ha riacceso l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture in diverse zone del territorio. La situazione è stata immediatamente segnalata agli uffici competenti, che dovranno ora coinvolgere la compagnia telefonica per individuare una soluzione definitiva e mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, su Modica pioggia e vento stanno aggravando una condizione già critica della viabilità cittadina. Le strade sono piene di buche, molte delle quali si sono ulteriormente ampliate dopo le recenti piogge, rendendo la percorribilità delle arterie urbane e periferiche sempre più difficile con rischi concreti per la sicurezza e danni ai veicoli.

Sulla questione, l’assessore Piero Armenia ha assicurato come la ditta incaricata sia già al lavoro, seguendo un cronoprogramma basato sulle segnalazioni arrivate dai cittadini. Nel frattempo, dal Comune arriva l’invito a continuare a segnalare le situazioni più critiche all’ufficio Manutenzioni, così da poter stabilire le priorità di intervento.

Una situazione che era già problematica prima delle ultime ondate di maltempo e che ora appare ulteriormente peggiorata, alimentando il malcontento dei cittadini e riaprendo il dibattito sulla necessità di interventi strutturali più incisivi, sia sulle strade che sulle reti di servizio.

