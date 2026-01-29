Modica: forte vento fà volare la cabina di un furgone e blocca la circolazione

Diversi interventi dei Vigili del Fuoco di Ragusa sono stati registrati in queste ore nel comprensorio di Modica e Ragusa a causa del forte vento che ha colpito la zona. La forza del vento ha provocato la caduta di alberi e pali della Telecom, creando situazioni di pericolo per automobilisti e residenti. Soprattutto, a causa della caduta di alcuni pali telecom, alcune zone risultano senza la possibilità di connettersi alla linea telefonica.

Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada Modica-Siracusa, nei pressi dello svincolo di Ispica, dove la cabina di un autocarro è stata letteralmente divelta dal vento, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza della carreggiata e liberare la strada. Gli operatori hanno lavorato per rimuovere gli ostacoli, consentendo la normale circolazione dei veicoli e riducendo al minimo i disagi per gli utenti dell’autostrada. Per fortuna, non si registrano feriti.

