Modica: forte vento fà volare il furgonato di un autocarro e blocca la circolazione

Diversi interventi dei Vigili del Fuoco di Ragusa sono stati registrati in queste ore nel comprensorio di Modica e Ragusa a causa del forte vento che ha colpito la zona. La forza del vento ha provocato la caduta di alberi e pali della Telecom, creando situazioni di pericolo per automobilisti e residenti. Soprattutto, a causa della caduta di alcuni pali telecom, alcune zone risultano senza la possibilità di connettersi alla linea telefonica.

Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada Modica-Siracusa, nei pressi dello svincolo di Ispica, dove il furgonato di un autocarro è stata letteralmente divelta dal vento, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza della carreggiata e liberare la strada. Gli operatori hanno lavorato per rimuovere gli ostacoli, consentendo la normale circolazione dei veicoli e riducendo al minimo i disagi per gli utenti dell’autostrada. Per fortuna, non si registrano feriti.

Cartellone pubblicitario vola in Viale delle Americhe a Ragua

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un cartellone pubblicitario che è stato divelto dalle forti raffiche di vento in viale delle Americhe a Ragusa. Anche in questo caso, per fortuna, non si registrano feriti. Intervento dei vigili del fuoco anche per qualche tegola che vola via.

