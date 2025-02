Vandalizzato il Monumento alla Resistenza a Ispica: un gesto insensato, condannato da tutti

Atto vandalico ai danni del Monumento alla Resistenza a Ispica. Ignoti, hanno imbrattato con della vernice rossa la base del monumento cancellando, di fatto, la scritta “alla resistenza”. Che sia una bravata fatta da ragazzi o un gesto intenzionale a scopi meramente ideologici, il gesto è stato condannato da tutti: dalla società civile in primis, fino al Pd e all’Anpi.

“Non è una bravata, non è leggerezza, non è stupida inconsapevolezza. È un atto violento e aggressivo, è uno sfregio che colpisce al cuore la città – a scriverlo è la sezione dell’Anpi di Ispica – il Monumento alla Resistenza esiste in tutte le città italiane, è il ricordo di quello che è stato, il simbolo del sacrificio che la libertà ci ha richiesto, è un monito, per la memoria di chi c’era e per il futuro di chi non ha visto ma non può non sapere. La violenza più oscena è sempre preceduta da centinaia di ‘ragazzate’, che una dopo l’altra anestetizzano le coscienze rendendoci sempre più confortevole l’indifferenza, finché arriva un punto in cui nulla può più sconvolgere l’animo della gente. È in questi casi che abbiamo il dovere di dimostrare che l’indifferenza non ci appartiene. La salute di una comunità si misura anche sulla sua capacità di indignarsi di fronte a un atto del genere. Lo sfregio al Monumento alla Resistenza di Ispica, opera straordinaria di un grande ispicese quale è stato Salvo Monica, è una vera e propria profanazione”.

Di antifascismo parla il Partito Democratico.

Il Partito Democratico rivendicherà sempre di avere nel suo Dna l’antifascismo. Abbiamo già preso contatto con amministratori e forza dell’ordine chiedendo che, grazie anche al nuovo impianto di videosorveglianza, si risalga prima possibile al responsabile di questo gesto che come partito consideriamo gravissimo – sottolinea in una nota il Pd – sulla vicenda è già intervenuto a livello istituzionale anche il nostro deputato on. Nello Dipasquale. Se non abbiamo avuto la guerra partigiana, abbiamo, e ce ne vantiamo, la memoria e la coscienza critica giuste per considerare la Resistenza un caposaldo della nostra odierna democrazia, nella quale tutte le libertà sono riconosciute, anche quella di parola di chi allora stava dall’altra parte”.

