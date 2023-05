Vandalismo a Vittoria: lanci di bottiglie e lattine contro donne e bambini che passeggiano alla villa

Ancora episodi di micro-criminalità e vandalismo a Vittoria. L’episodio si è verificato alla Villa Comunale della città ed è stato lo stesso sindaco, Francesco Aiello, a segnalare l’accaduto.

Due giovani donne intente a passaggiare al giardino comunale insieme ai loro bambini, sono state oggetto di alcuni vandali che hanno lanciato contro di loro bottiglie e lattine. Si tratterebbe di un atto gratuito, fatto da alcuni ragazzi, durante la giornata di ieri, Primo Maggio.

SEGNALATI ANCHE ALTRI ATTI DI VANDALISMO

Ma non è l’unico episodio a creare allarme: alcuni malviventi hanno tentato di dare fuoco agli alberi. E’ stato anche deturpato l’arredo urbano in piazza del Popolo, vandalizzato un distributore di bevande e danneggiato la vetrina di un negozio. “Si tratta di una vera e propria emergenza civile. Nei prossimi giorni convocheremo un’assemblea popolare a difesa della città. Faccio un appello alla comunità vittoriese, vi chiedo di collaborare tutti insieme per uscire da questo clima di turbamento della quiete pubblica. La città è di tutti, difendiamola”, dichiara Aiello.