Uomo morto nei campi tra Comiso e Vittoria

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi mentre lavorava nei campi nella zona tra Comiso e Vittoria, non distante da contrada Giardinello.

L’uomo, originario della Tunisia, lavorava insieme a dei connazionali. Avrebbe accusato un malore e sarebbe morto poco dopo. Sul luogo si sono recati gli uomini della Polizia municipale di Vittoria. Pare non ci siano dubbi sulle cause naturali del decesso e si attende l’esame del medico legale per la rimozione del cadavere.

