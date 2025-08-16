Una piazzetta nel degrado a Scoglitti: risse, schiamazzi, alcool e droga. I villeggianti scrivono al Prefetto

Una piazzetta del centro storico di Scoglitti divenuta un luogo di schiamazzi. Gruppi di ragazzi, per la maggior parte minorenni, vi stazionano nelle ore notturne. I residenti e i villeggianti della zona di Piazza Fratelli Cervi sono preoccupati. Sospettano che tra i giovanissimi circoli droga e anche alcool: le tracce che rimangono sull’asfalto sono evidenti.

Questa mattina, hanno inviato una pec alla Prefettura chiedendo al prefetto un incontro urgente per affrontare un problema che è di ordine pubblico. La lettera è firmata da cinquanta persone, alcune residenti nella zona, la maggior parte villeggianti che occupano la loro casa estiva solo per alcune settimane l’anno.

Problemi centro Scoglitti, residenti preoccupati per la piazza

“Siamo un gruppo di residenti a Scoglitti che (molti da oltre 50 anni) tornano ad occupare nel periodo estivo i propri immobili – scrivono – Desideriamo segnalare che sin dallo scorso anno la piazza Fratelli Cervi, antistante la Scuola Primaria “Don Bosco” ed alle spalle della centralissima via Messina, dopo essere stata oggetto di lavori di riqualificazione, è frequentata, specie nelle ore serali e notturne, da bande di giovani, adolescenti e non, che arrecano disturbo con schiamazzi ed il rombo continuo di motorini e motociclette ad alto numero di giri. Temiamo che si dedichino allo spaccio di sostanze stupefacenti approfittando di alcune aree poco illuminate e nascoste”.

Giovani, alcool e sospetto spaccio nelle ore notturne

Il piccolo ballatoio e la loggia d’ingresso della scuola Don Bosco diventano il luogo prescelto per i ritrovi notturni e forse anche per l’attività di spaccio o per bere qualche bicchiere o una birra in più.

Critiche alla riqualificazione e dismissione del parco giochi

I residenti sono critici con la scelta del comune di riqualificare la pizza. Aver tagliato gli alberi e dismesso i giochi per bambini che la facevano diventare luogo frequentato dalle famiglie ha aperto gli spazi ad un diverso utilizzo della piazza. “Non possiamo fare a meno di constatare che evidentemente la dismissione del parco giochi e delle alberature che prima occupavano l’area ha evidentemente allontanato le famiglie con bambini e gli anziani desiderosi di una panchina all’ombra. Viceversa attira giovani in cerca di stupefacenti ed alcool a basso costo. Non ricordiamo uno stato di degrado sociale ed ambientale di tale portata e temiamo che le risse e le liti già verificatesi in passato possano avere, in futuro, conseguenze ancor più gravi”.

Interventi richiesti a Prefettura e forze dell’ordine

Una settimana fa nella zona si è verificata una rissa, per fortuna senza gravi conseguenze. Hanno telefonato alle forze dell’ordine, ma affermano che non c’è stato alcun intervento.

La segnalazione è stata inviata alla Prefettura, alle forze dell’ordine, al sindaco e alla Polizia locale. I residenti chiedono un incontro in Prefettura. Per affrontare il problema e cercare di restituire il centro di Scoglitti alle famiglie e a chi lo sceglie come luogo di vacanza.

© Riproduzione riservata