Una piazzetta dedicata a Clementina Lauretta Perrone. Il Comune di Ragusa rende onore alla decana dei giornalisti iblei.

Quando scorri l’albo pretorio di un Comune e ti imbatti in un provvedimento che fa riaffiorare ricordi sempre vivi! Perchè legate ad una professionista che ha fatto…scuola nel giornalismo ibleo e non solo. Quel Comune è quello di Ragusa dove ha vissuto la collega Clementina Lauretta Perrone assieme al marito Vittorio Perrone, anch’egli giornalista ed al figlio Bruno. La giunta Cassì, nella sua prima legislatura appena conclusa, ha deciso di intitolare l’area ubicata in via Sergio Ramelli alla collega Clementina Lauretta Perrone, sorella di Maria Lauretta fine letterata con la viva passione per il teatro. Il provvedimento della giunta Cassì risale al 18 maggio scorso. Fa riferimento ad un atteso parere favorevole del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri; ma i tempi tecnici dei 10 anni dalla morte, sono abbondantemente trascorsi. Quindi, diciamo, è cosa fatta. Grazie alla giunta Cassì, grazie a Peppe Cassì sindaco.

La richiesta dell’intitolazione è arrivata dalla presidente del Soroptimist club di Ragusa, Sara Greco Diquattro, a nome di tutte le socie. Del club service Clementina Lauretta Perrone ne è stata la fondatrice.

Clementina Lauretta Perrone era nata a Piazza Armerina nel 1919 ed è morta a Scicli, nella sua villa di Cava d’Aliga, nel settembre del 2009 all’età di 90 anni. Viveva da qualche decennio nella frazione sciclitana che la stessa Clementina definiva “stazione climatica per le sue bontà termali legati a problemi respiratori”. Ha ricoperto dal 1962 al 1977, incessantemente, il ruolo di Segretario provinciale della Sezione ragusana dell’Associazione Siciliana della Stampa. E’ stata corrispondente del Corriere di Sicilia (fino a quando è andato in stampa), dell’Ansa, del Corriere dello Sport, della Gazzetta del Sud e per un breve periodo anche di Rai-Sport. Clementina Lauretta Perrone, moglie di Vittorio Perrone corrispondente del Giornale di Sicilia e cognata di Enzo Perrone noto cronista del giornale L’Ora, è stata conosciuta anche per il suo forte impegno nel sociale. E’ stata la fondatrice a Ragusa del service Soroptmist. A Lei si devono molte iniziative nel mondo del giornalismo provinciale. E’ stata la prima a voler l’istituzione della festa della befana per i figlioli dei giornalisti della Provincia di Ragusa, iniziativa poi che si è perduta negli anni, e di alcuni momenti di incontro fra giornalisti, fra cui l’appuntamento annuale con la festa del patrono, San Francesco di Sales, il 24 gennaio di ogni anno. L’ultima sua uscita ufficiale è stata la partecipazione nel 2007, a Scicli, alla festa di San Francesco di Sales. A lei hanno fatto corona tutti i colleghi giornalisti della provincia per la gioia dell’allora segretario e compianto Gianni Molè e nel ricordo del collega Santo Vanasia verso il quale tanto affetto la cara Clementina Lauretta Perrone ha sempre manifestato. Negli ultimi anni, per ricordarla, sia la famiglia che lo stesso Soroptmist di Ragusa hanno dedicato concorsi per studenti sui temi dell’ambiente e del giornalismo.