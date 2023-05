Una menzione speciale per 4 studenti del “Fermi” di Ragusa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Una menzione speciale per 4 studenti del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa. In particolare, si tratta di Francesco Arezzo, Stefano Giummarra, Salvatore Longo e Mattia Tirrito della quarta A opzione Scienze applicate che, seguiti dal docente di fisica Concetto Gianino e dal docente di Scienze Motorie Roberto Criscione, si sono distinti per menzione speciale al concorso “Ci vuole il Fisico. La Fisica dello Sport” bandito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), tramite il canale web di comunicazione e divulgazione ScienzaperTutti.

IL CONCORSO

Il concorso giunto alla XVIII edizione, ha sfidato gli studenti e le studentesse a scegliere uno sport e a raccontarne la fisica, suscitando un grande entusiasmo che ha portato a oltre 1000 partecipanti, suddivisi in 300 squadre provenienti da 95 scuole italiane tra superiori e medie.

Il lavoro presentato dalla squadra del Liceo di Ragusa, “Fermi in movimento”, riguardava lo studio sperimentale con la stima di alcune grandezze fisiche del gesto sportivo nella battuta di pallavolo e nella corsa dei cento metri effettuato tramite l’analisi di video ad alta frequenza, 250 e 1000 fotogrammi al secondo, con il software di modellizzazione Tracker. Il lavoro presentato al concorso è visionabile da tutti in quanto nel canale YouTube di ScienzaperTutti dell’INFN al link: https://www.youtube.com/watch?v=4TXX4RbJwqc .

L’attività presentata al concorso è una sintesi degli studi effettuati lo scorso anno scolastico nell’ambito di un PON sulla “Fisica applicata allo sport”. Un’attività che nasce da molto lontano, infatti, il liceo Fermi ha un indirizzo sportivo e già da diversi anni ha portato avanti lo studio scientifico del gesto atletico aderendo, già dal 2008, al progetto la Fisica del Karate del PLS del Dipartimento di Fisica di Catania e in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Dojo Karate-Do Shotokan di Ragusa. Lo studio della fisica applicata nel quotidiano e nello sport in particolare suscita parecchio interesse negli studenti poiché permette di dare delle giustificazioni scientifiche ai fenomeni studiati oltre ad offrire spunti per ottimizzarle.