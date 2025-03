Una grande tavolata sociale per il Carnevale di Scicli. Feste partecipate anche Chiaramonte Gulfi e Giarratana

Il Carnevale non è solo maschere e carri allegorici, ma anche un momento di condivisione e socialità. Lo sanno bene a Scicli, dove per il settimo anno consecutivo la Stratanova ha ospitato il tradizionale “Pranzo di quartiere”. Un lungo tavolo di oltre 20 metri ha accolto più di 150 persone, riunite per gustare un menu speciale preparato dallo chef Giorgio Iozzia: lasagna, salsiccia e patate, il tutto accompagnato dalla musica degli Scacciadiavoli. Un appuntamento che conferma l’anima comunitaria del Carnevale sciclitano, organizzato dall’Associazione PRISMART.

Il Carnevale di Scicli: una festa tra tradizione e innovazione

La 45º edizione del “Carnaluvari ra Stratanova” ha preso il via sabato 1 marzo con la Grande Parata di Apertura, un evento sempre più partecipato. La sfilata, partita da Piazza Italia, ha visto la presenza di maschere di tutte le età, accompagnate dalla musica dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” e dai ritmi travolgenti dei Sambazita di Catania.

Quest’anno il tema centrale è la Tradizione, celebrata attraverso i tre Pupi del Carnevale: “U curriere”, storico annunciatore della festa, “U Turco”, simbolo della Madonna delle Milizie, e un Mascherone barocco. Numerose le scuole che hanno partecipato interpretando il tema con riferimenti alla Madonna delle Milizie, a San Giuseppe e ai colori simbolo di Scicli.

Tra gli eventi più attesi, la Sfilata Barocca ha visto in scena i concorrenti del Premio per le Migliori Maschere, un concorso che ha incentivato anche gli adulti a riscoprire il piacere del travestimento. Non sono mancati i Raduni ri Carnaluvari, con i mezzi storici decorati a festa dai club locali: il Vespa Club Sampieri, il Club 500 Scicli, il Renault 4 Scicli e gli Amici Motociclisti Scicli.

Oggi, lunedì, il programma continua con il tradizionale gioco delle Pignatte e lo spettacolo di cabaret con Carmelo Caccamo, Daniele Platania e Kikko Di Stefano. Domani, martedì, la chiusura con la grande parata finale e la premiazione delle migliori maschere, prima della “Notte Italiana” con musica e spettacoli fino a tarda notte.

Chiaramonte Gulfi: tra carri allegorici e salsiccia alla brace

Anche Chiaramonte Gulfi vive un Carnevale all’insegna della tradizione e del divertimento. La prima giornata, ieri, ha visto la sfilata dei tre carri allegorici in concorso e del gruppo mascherato fuori concorso, “Wild West”, che ha portato il pubblico in un’ambientazione da Far West. Grande attenzione è stata dedicata alla cura delle coreografie e alla narrazione di ciascun carro: “Siamo tutti matti” ispirato a Ciao Darwin, “Chiaramonte Express” incentrato sulle tradizioni locali e “Sveglia Carnevale”, un invito a festeggiare con entusiasmo.

Oggi si entra nel vivo con la 41º edizione della Sagra della Salsiccia, che vedrà la preparazione della specialità locale da parte del ristorante Majore, seguita da un DJ set con musica anni ‘90. Domani il gran finale con la sfilata conclusiva dei carri, l’esposizione delle “Carnival Stories” – una mostra fotografica che racconta il Carnevale dagli anni ‘80 ad oggi – e la premiazione dei carri allegorici, prima di un’ultima serata di musica e festa in piazza Duomo.

Giarratana: il Carnevale che coinvolge tutta la comunità

Anche Giarratana si conferma protagonista del Carnevale ibleo con una festa che ha saputo coinvolgere tutta la comunità. Le strade si sono animate con sfilate, spettacoli e musica, in un clima di grande partecipazione. Il programma, che prevede eventi per tutte le età, culminerà domani con la grande sfilata di chiusura e una serata di festeggiamenti fino a notte fonda.

Un Carnevale ricco di tradizione e divertimento

Da Scicli a Chiaramonte Gulfi fino a Giarratana, il Carnevale si conferma un momento di aggregazione, cultura e spensieratezza. Mentre le maschere colorano le piazze e le strade si riempiono di musica e allegria, l’edizione 2024 si appresta a vivere il suo clou nella giornata di domani, martedì 4 marzo, con gli eventi finali che chiuderanno questa straordinaria festa popolare.

