Un piano per eliminare i collaboratori di giustizia a Vittoria: Alessandro Pardo condannato per associazione mafiosa

Il 49enne Alessandro Pardo, è stato condannato con rito abbreviato a 8 anni di reclusione. Era stato arrestato nell’operazione che seguì al tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia, che si era consumato il 25 aprile 2024 nella zona del cimitero di Vittoria. L’ex collaborante, un 64enne, era appena uscito da casa ed era stato raggiunto da due proiettili, al collo e ad un occhio. Era riuscito a fuggire e a chiamare i soccorsi.

Secondo gli inquirenti, all’interno dell’associazione criminale sarebbe emerso l’obiettivo dell’eliminazione fisica di un elenco di persone che avevano collaborato con la giustizia e che erano presenti a Vittoria, sia per vendicarsi, sia per consolidare il controllo esclusivo di tutti gli affari illeciti di interesse della “stidda” su Vittoria e sull’intera provincia di Ragusa. E c’era grande disponibilità di armi. L’operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia, portò all’arresto anche di Biagio Cannizzo 53 anni, Raffaele Giunta 64 anni e Andrea Di Martino 34 anni, mentre sfuggì alla cattura Gianfranco Stracquadaini 50 anni (catturato a ottobre di quest’anno).

A tutti la Procura distrettuale aveva contestato l’appartenenza ad associazione mafiosa (la ‘stidda’) aggravata dal fatto di essere associazione armata; a Cannizzo, Giunta e Stracquadaini era contestato anche il tentato omicidio, e a tutti tranne a Di Martino veniva contestata pure la detenzione di armi da sparo, anche clandestine. Nel procedimento che si è definito oggi in primo grado di giudizio, davanti al gup presso il Tribunale di Catania, Carla Valenti, Alessandro Pardo è stato condannato a 8 anni di reclusione per l’associazione mafiosa, esclusa la recidiva ed è stato assolto per la detenzione di armi. Novanta giorni per il deposito della motivazione. Gli altri imputati sono a processo con rito ordinario; la posizione di Stracquadaini, latitante quando iniziò il procedimento, venne stralciata: verrà giudicato con altro procedimento.



