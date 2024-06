Tentato omicidio dell’ex pentito a Vittoria: scena muta degli indagati davanti al gip

Si e’ tenuta in tarda mattinata davanti al gip del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schinina’, l’udienza di convalida dei fermi di indiziato di delitto emessi dalla dda di Catania per il tentato omicidio di Roberto Di Martino, ex collaboratore di giustizia, pluripregiudicato di 62 anni, con precedenti per 416 bis e ferito da due colpi di pistola, al collo e ad un occhio il 25 aprile scorso a Vittoria.

Le indagini

Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catania sono state svolte dagli agenti della Squadra Mobile, Scientifica e del commissariato di Vittoria. Si tratta di Biagio Cannizzo, Raffaele Giunta e Alessandro Pardo, assistiti dagli avvocati Enrico Platania, Maurizio Catalano e Rosario Cognata. Ai primi due e’ contestato il concorso in tentato omicidio, a tutti il 416 bis. I tre si sarebbero avvalsi della facolta’ di non rispondere. Il giudice si e’ riservato.

