Un momento di gioia per la chiesa di Ragusa: Giuseppe Cascone e Luca Roccaro ordinati sacerdoti

La Chiesa di Ragusa ha vissuto un momento di profonda gioia e spiritualità con l’ordinazione sacerdotale di due giovani, Giuseppe Cascone e Luca Roccaro, che hanno completato un percorso di preparazione lungo sei anni, tra seminario e diaconato. La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di San Giovanni Battista, in coincidenza con la festa della Madonna del Rosario, e ha visto il vescovo monsignor Giuseppe La Placa presiedere il rito di ordinazione.

Le celebrazioni

La celebrazione ha coinvolto non solo la città di Ragusa, ma anche Vittoria, da cui provengono i due nuovi sacerdoti: Giuseppe Cascone dalla parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa e Luca Roccaro dalla parrocchia San Domenico Savio di Vittoria. Durante questi anni di formazione, entrambi hanno collaborato con la parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, maturando la loro vocazione e impegno pastorale.

Nella sua omelia, monsignor La Placa ha sottolineato l’importanza del “sì” che Giuseppe e Luca hanno pronunciato rispondendo alla chiamata del Signore, un atto di fede e dedizione che segna l’inizio del loro cammino sacerdotale.

Inoltre, un altro momento significativo per la diocesi si avvicina: il 9 novembre, in occasione della festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, il seminarista Alessio Leggio sarà ordinato diacono nella chiesa del SS Ecce Homo di Ragusa. Il vescovo ha invitato l’intera comunità a pregare per Alessio e per tutti i giovani affinché continuino a rispondere con entusiasmo alla vocazione al sacerdozio.

L’evento è stato immortalato dalle foto di Salvo Bracchitta, catturando l’emozione e la solennità di questa importante celebrazione per la comunità ecclesiale di Ragusa.

© Riproduzione riservata