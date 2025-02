Un giovane si denuda e porta scompiglio in pieno centro a Scicli: intervengono polizia locale e carabinieri



Pomeriggio in panne a Scicli dove un giovane ha creato non poco scompiglio in via Colombo a poche centinaia di metri dal Comando di Polizia Locale. Il tizio ha deciso di denudarsi, non si conoscono le ragioni del gesto, mostrandosi come mamma natura l’ha fatto in pieno pomeriggio nella trafficatissima via Colombo dove tanta gente transita sia a piedi che con le autovetture.

Sul posto per calmare il giovane sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri della Compagnia di Modica. Con l’ambulanza del 118 l’uomo è stato prelevato e trasferito in ospedale. Il traffico sulla via Colombo è stato ripristinato solo dopo aver ricomposto il giovane e riportato la normalità su strada. ricerca fotografica di Franco Assenza

