Un esercito di mille forestali in provincia di Ragusa. Pubblicate le graduatorie per i due Distretti

Mentre il governo del presidente Renato Schifani non si ferma e difende a spada tratta il contenuto della legge n. 3 della Regione Sicilia sul bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 che è stata impugnata dal governo Meloni nei giorni scorsi, il Dipartimento sviluppo rurale e territoriale per la provincia di Ragusa ha perfezionato le procedure per avviare al lavoro il personale forestale. Pubblicate le graduatorie, numeriche ed alfabetiche, per i due Distretti, quello del Dirillo e quello dell’Irminio ed è stato emanato anche il bando per il bando riguardante l’incarico del medico competente per la sorveglianza sanitaria ai lavori forestali. Incarico che avrà la durata di un anno.

Vasto il territorio di competenza del personale forestale nella provincia di Ragusa.

Il Distretto Dirillo conta 490 lavoratori forestali e 25 impiegati amministrativi. Il Distretto Irminio ha un contingente di lavoratori appartenenti al contingente di garanzia occupazionale composto da 460 forestale e da 50 lavoratori a tempo indeterminato. Le graduatorie del personale di entrambi i Distretti sono state pubblica il 12 aprile scorso sul sito del Dipartimento.

Importante il ruolo che svolgono questi lavoratori nel territorio provinciale.

La provincia di Ragusa conta diverse aree forestali in cui alta è la necessità di pulizia e vigilanza. Siano esse nella parte dell’entroterra che nella parte della fascia costiera con le riserve naturalistiche di cui gode l’ampia area rivierasca di indubbio valore paesaggistico e naturalistico. Particolarmente attesa è la presenza dei lavoratori forestali per una pulizia straordinaria di queste aree in vista della stagione estiva che è alle porte e per la rimozione di tutti quei pericoli che possono portare ad incendi che hanno lasciato forti ferite sul territorio come nel caso di Calaforno.