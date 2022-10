Un banano piantato in centro storico a Ragusa: è la Guerrilla Gardening

Un banano piantato in pieno centro storico a Ragusa, in via Dante. E’ questa l’iniziativa di un residente della zona di nazionalità romena. Il residente ha piantato l’albero proprio di fronte casa sua, a scopo certamente ornamentale. Si tratta di un vero e proprio colpo di colore, in mezzo a marciapiedi e ad aiuole.

Si tratta di quello che viene comunemente chiamato Guerrilla gardening, ovvero un movimento che mira ad abbellire i centri storici non particolarmente curati, per migliorarne l’aspetto.

Di solito, sono iniziative private, non concordate con la pubblica amministrazione. In questo modo, vengono piantati alberi, arbusti, cespugli, fiori, che creano degli orti urbani.

Se prima il verde pubblico veniva percepito come qualcosa di lontano dal nostro sentire, o meglio, semplicemente delegato alle autorità comunali, oggi sono i cittadini che, spesso, in modo autonomo, decidono di abbellire le aree di loro pertinenza.

E se la scelta di un banano può apparire quantomeno esotica, ricodiamo che come albero ornamentale è molto diffuso nella nostra zona, dalla costa alle aree montuose.

Foto: repertorio