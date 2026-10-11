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Ultim’ora: scontro frontale in pieno centro a Scicli
11 Ott 2026 22:08
Un’auto piomba a siluro contro una utilitaria che era ferma allo stop fra via Nazionale e la via San Nicolò in pieno centro a Scicli.
È accaduto stasera in centro storico. L’auto, che avrebbe investito frontalmente l’autovettura proveniente dal centro e percorrendo la via Nazionale, secondo una prima ricostruzione della dinamica, sarebbe stata parcheggiata nel tratto superiore. La corsa in piena discesa l’ha portata ad investire l’utilitaria che era in attesa allo “stop”. Sul posto i carabinieri per rilevare la dinamica. Non si conosce al momento se ci siano stati feriti. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
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