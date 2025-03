TUTTI I NOMI in graduatoria per i Cantieri di lavoro di Ragusa, Modica e Vittoria

Il Centro per l’Impiego di Ragusa ha ufficialmente pubblicato le graduatorie provvisorie per l’inserimento nei Cantieri di Lavoro destinati ai disoccupati, un’iniziativa che mira a offrire un’opportunità concreta di impiego a chi è in cerca di una stabilità economica. La pubblicazione, avvenuta in conformità con le normative vigenti, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di avviamento al lavoro per molte persone residenti nei Comuni di Ragusa, Modica e Vittoria.

Come consultare le graduatorie e presentare ricorsi

Le graduatorie sono disponibili online sul sito istituzionale della Regione Siciliana, all’indirizzo:🔗 https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative I lavoratori interessati possono verificare la propria posizione e, qualora riscontrassero inesattezze o errori materiali, hanno la possibilità di presentare un’istanza di riesame o un ricorso amministrativo entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del decreto. Le richieste dovranno essere inoltrate presso i rispettivi Centri per l’Impiego di competenza.

Un’Iniziativa di rilancio per il lavoro in Sicilia

Il finanziamento dei Cantieri di Lavoro si inserisce in un più ampio quadro di politiche attive del lavoro promosse dalla Regione Siciliana, con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione, soprattutto nei territori con meno di 150.000 abitanti. L’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, insieme al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Dott. Ettore Foti, ha ribadito l’impegno delle istituzioni nel sostenere iniziative che possano garantire una ripresa occupazionale stabile e strutturata.Il rinnovo della proroga del contratto del Dirigente del Servizio XIII CPI, Dott. Giovanni Vindigni, fino al 30 giugno 2025, sottolinea la continuità gestionale e amministrativa di un processo che mira a rendere il sistema dei Cantieri di Lavoro sempre più efficiente e accessibile.

Prossimi passi

Nei prossimi mesi, il Dipartimento del Lavoro continuerà a monitorare l’andamento delle selezioni e l’efficacia dell’inserimento nei Cantieri di Lavoro, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le opportunità offerte ai disoccupati siciliani.L’invito rivolto ai cittadini è quello di verificare la propria posizione nelle graduatorie e, per chi ne ha diritto, di presentare tempestivamente eventuali richieste di riesame. Questa iniziativa rappresenta una preziosa occasione di occupazione per molte famiglie siciliane in difficoltà, contribuendo al rilancio sociale ed economico del territorio. Di seguito, tutti i nomi in graduatoria.

