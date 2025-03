Turisti costretti a lavarsi il viso al bar. Accade a Scicli. Disservizi idrici in città

A causarli un guasto alla condotta che dalla sorgente Salto di Lepre, sull’asse della Fiumara e del torrente Modica-Scicli, porta l’acqua al serbatoio del Rosario. Da qui poi l’acqua viene indirizzata alle condutture dell’acquedotto cittadino che ricade nel centro storico. I commenti su quanto sta accadendo non si contano. “Si poteva dae informazione già dallo scorso fine settimana – scrive Francesco Manenti via social – ci sono zone come quella del ristorante Baccalà nel centro storico, ci sono due case vacanza senza acqua con turisti ospitati in esse. Non riusciamo a superare i nostri limiti di deficit. Stamattina abbiamo dovuto accompagnare quattro ospiti in un bar vicino almeno per lavarsi la faccia”.

Dal Comune fanno sapere che si tratta di lavori necessari per risolvere una “perdita storica”.

“I maggiori disservizi idrici si registrano nel centro storico, con particolare impatto nelle zone alte della città – spiega l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone – poiché il serbatoio Rosario alimenta indirettamente anche la sorgente Santa Maria La Nova ed il serbatoio San Matteo, il problema potrebbe estendersi a tutti i quartieri cittadini. L’intervento di ripristino è in corso. Stiamo lavorando con massima urgenza per riparare una perdita storica che disperde oltre 20 litri al secondo. Le condutture sono in fase di svuotamento per consentire la saldatura del nuovo tubo ed, una volta completata l’operazione, le valvole delle sorgenti saranno riaperte per ripristinare il servizio. Invitiamo tutti i cittadini di Scicli a limitare l’uso dell’acqua potabile fino al completamento dell’intervento”. Intanto è stato attivato il servizio autobotti: si può chiamare il numero 800 166 321 (Iblea Acque) ovvero i due 342 6453761 o 380 4779151.

