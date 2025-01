Truffe agli anziani, la CGIL denuncia un episodio a Modica: finto operatore sanitario chiede soldi a una coppia

In provincia di Ragusa si sono verificate, negli ultimi tempi, parecchi episodi di truffe ai danni di anziani e ciò sta determinano un crescente allarme sociale. La denuncia arriva dalla CGIL provinciale, attraverso il segretario Giuseppe Roccuzzo.

Episodio a Modica: la prontezza ha evitato il peggio

Recentemente a Modica, una coppia di anziani è stata vittima di un tentativo di raggiro particolarmente sofisticato. Un malintenzionato, fingendosi operatore sanitario, ha contattato telefonicamente i coniugi, affermando che il loro figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era ricoverato al pronto soccorso. Sfruttando il panico e l’urgenza della situazione, il truffatore ha richiesto 7.000 euro per risolvere il presunto problema.

Grazie alla prontezza e al sospetto del direttore dell’ufficio postale, la truffa è stata sventata, evitando così alla coppia un grave danno economico e morale.

L’appello della CGIL

Giuseppe Roccuzzo sottolinea l’importanza di prestare massima attenzione a richieste sospette, soprattutto se ricevute telefonicamente. La CGIL invita chiunque si trovi in situazioni analoghe a contattare immediatamente le forze dell’ordine e a rivolgersi alle sedi della CGIL, dove esperti sono pronti a fornire consulenza e supporto.

Strumenti di prevenzione: il manuale “Non ci casco”

Per contrastare questi fenomeni, la CGIL ha redatto il manuale “Non ci casco”, giunto alla quarta edizione. Questo strumento educativo è pensato per aiutare gli anziani a riconoscere i principali stratagemmi dei truffatori e adottare strategie pratiche per difendersi.

Il manuale è disponibile presso tutte le sedi della CGIL e rappresenta una risorsa fondamentale per sensibilizzare e informare le persone più vulnerabili. La CGIL invita gli anziani a denunciare ogni episodio di truffa, per impedire che altri possano cadere nella stessa trappola. Parlarne pubblicamente non solo aiuta a prevenire ulteriori raggiri, ma rafforza una rete di consapevolezza collettiva.

© Riproduzione riservata