Truffe agli anziani, come difendersi? Quattro appuntamenti in provincia

Truffe agli anziani. Un argomento sempre attuale che coinvolge tantissime persone. Ma come difendersi? La Cna Pensionati ha organizzato 4 appuntamenti in provincia di Ragusa, insieme ai relatori della polizia di Stato. Si comincia martedì a Ragusa, nella sede territoriale Cna di via Psaumida, alle 10 con il commissario capo della polizia di Stato, Vincenzo Chessari, dirigente dell’Upgsp della Questura. Si continua giovedì 20 aprile nell’aula consiliare del Comune di Comiso, sempre alle 10, con il vicequestore aggiunto Lorenzo Cariola, dirigente del locale commissariato. Mercoledì 26 aprile appuntamento a Modica nella sede comunale di corso Umberto I 460 e a relazionare sarà il commissario capo Eva Carpintieri, dirigente del locale commissariato. Ultimo appuntamento per venerdì 28 aprile, sempre alle 10, nella sede comunale di via Nicosia 9 a Vittoria con il vicequestore aggiunto Andrea Monaco, dirigente del commissariato cittadino.

LE PRINCIPALI TRUFFE



Dai raggiri sul cellulare e su internet al falso operatore della società dei telefoni, o, ancora, dal falso amico del figlio al finto incidente e al trucco dello specchietto: sono questi alcuni dei temi che saranno trattati e che serviranno a comprendere quale il taglio di una iniziativa che si prefigge di ampliare il novero delle informazioni su argomenti sensibili.

Il capo di gabinetto e portavoce della Questura di Ragusa, Rosario Amarù, aggiunge: “Su input del questore Giusy Agnello, abbiamo aderito, diremmo quasi naturalmente, a questo progetto anche in considerazione del fatto che, già da anni, la polizia, sul territorio ibleo, organizza iniziative analoghe che, però, non sono mai abbastanza. Fare prevenzione e cercare di raggiungere quante più persone sarà possibile, è uno degli obiettivi che ci poniamo per cui la partecipazione dei funzionari di uffici territoriali, in prima linea rispetto alle questioni sollevate, assume, a tal proposito, un significato specifico. Ne approfitteremo per portare a conoscenza una serie di report sulle varie esperienze maturate proprio per fornire consigli ad hoc ed evitare che chi potenzialmente si trovi costretto a subire, incappi in situazioni poco felici. Tra l’altro, è anche una nostra specialità, attraverso la polizia delle telecomunicazioni, richiamare degli approfondimenti su determinati aspetti per chi utilizza internet. Il nostro impegno sarà dunque votato lungo questa direzione”.