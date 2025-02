Truffatori o burloni. C’è chi a Scicli chiama a nome del sindaco Marino. Chiede soldi

Le telefonate sono riconducibili alla mattinata di oggi. Il tizio telefona e chiede a chi si trova all’altro capo dei soldi. Lo fa a nome del sindaco il cui ufficio delle politiche sociali ha bisogno di denaro per aiutare le persone disagiate. E’ la nuova formula adottata per spillare soldi alle ignare persone. Dopo la telefonata il seguito: un’altra persona poco dopo si presenta alla porta e chiede la consegna del denaro. Tutto qua.

Il sindaco Mario Marino informa che in atto non c’è alcuna richiesta da parte del Comune che amministra.

Chi sarà mai ad essersi inventato questo nuovo stratagemma. Dopo le truffe del finto carabinieri, già registratesi a Scicli con alcuni episodi, ora quella che appare più verosimile che è quella del “bisogno” reale di denaro da parte del Comune quasi un pronto cassa per far fronte a chi fa richiesta di denaro all’ente. Nulla di tutto ciò. Attenti, c’è da stare attenti a non finire nella maglia degli imbroglioni. “Il Comune invita i cittadini a sporgere immediata denuncia ai carabinieri – invita il primo cittadino – il prossimo febbraio prossimo alle 17 nella chiesa di Santa Teresa il sindaco ed i carabinieri incontreranno i cittadini per mettere in guardia da queste manipolazioni”.

