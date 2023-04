Trovate bare bruciate appena fuori il cimitero di Comiso

Bare bruciate dietro al Cimitero di Comiso. Una clamorosa scoperta effettuata alla periferia del centro abitato, dove spesso sono state rinvenute discariche abusive.

OLTRE ALLE BARE, TROVATO ANCHE ZINCO E UNA SCARPA

Appena dietro al cimitero di Comiso è stata rinvenuta una discarica in cui vengono bruciate le bare. Si tratta di rifiuti speciali che dovrebbero essere smaltiti secondo delle tecniche molto particolari e non certo bruciate in questo modo. Oltre alle bare, sono state trovate anche una scarpa e, naturalmente, lo zinco utilizzato quando i defunti sono inumati proprio all’interno delle bare.

La scoperta è stata comunicata dal candidato a sindaco di Comiso, Salvo Liuzzo, che ha dichiarato di aver già avvisato le autorità competenti. Un fatto sconcertante, che getta ancora una volta una luce sinistra su quanto accade appena fuori i nostri centri abitati.