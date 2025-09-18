L’ASP di Ragusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica femminile con una giornata speciale dedicata all’HPV DNA Test, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L’iniziativa si terrà giovedì 25 settembre 2025 in tutti i consultori familiari della provincia di Ragusa ed è rivolta gratuitamente alle donne di età compresa […]
Treni inadeguati e tratta Caltanissetta-Siracusa di nuovo chiusa. Ragusa paga il prezzo più alto
18 Set 2025 15:00
La provincia di Ragusa continua a essere penalizzata sul fronte della mobilità. Dopo anni di promesse e di cantieri annunciati come risolutivi, la tratta ferroviaria Caltanissetta–Siracusa è di nuovo chiusa a distanza di appena sette mesi dalla riapertura. Una sospensione che, ancora una volta, si traduce in disagi enormi per i cittadini e i turisti che scelgono il Sud Est siciliano.
A puntare i riflettori sulla vicenda è il deputato regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, che ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana chiedendo chiarimenti e interventi immediati al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alle Infrastrutture.
“La tratta – ricorda Dipasquale – era rimasta chiusa per nove mesi a causa di lavori di ammodernamento, salvo essere riaperta pochi mesi fa. Oggi torniamo daccapo: treni fermi e passeggeri costretti a spostarsi con autobus sostitutivi. Una situazione paradossale, che penalizza soprattutto un territorio come Ragusa, già isolato e privo di collegamenti ferroviari diretti con il resto dell’Isola e con l’aeroporto di Catania”.
Al centro della polemica anche i nuovi convogli “Blues”, acquistati con fondi europei (PO FESR Sicilia e PNRR), che si sono rivelati inadatti a questa linea. “Si tratta di treni molto più lunghi e pesanti rispetto alle vecchie littorine – spiega l’esponente dem – con un consumo anomalo dei bordini delle ruote che ha richiesto continui interventi in officina e imposto l’interruzione del servizio. In pratica, dopo lavori e investimenti, la linea resta inutilizzabile”.
Per Dipasquale, è un cortocircuito istituzionale che rischia di trasformarsi in un danno strutturale per l’intera area iblea: “Ragusa paga due volte: prima con la storica mancanza di un’infrastruttura ferroviaria moderna, poi con l’incapacità di garantire continuità di servizio persino sulle tratte già ammodernate. È inaccettabile che, mentre in altre regioni si parla di alta velocità, qui siamo fermi a convogli sostituiti da pullman”.
Il parlamentare chiede dunque che il Governo regionale chiarisca immediatamente perché siano stati acquistati mezzi non idonei e quali soluzioni intenda mettere in campo per garantire un collegamento ferroviario stabile ed efficiente.
“La Sicilia – conclude Dipasquale – non può più subire sprechi e scelte sbagliate. Il diritto alla mobilità dei cittadini iblei deve essere tutelato: servono risposte concrete, non l’ennesimo rinvio”.
