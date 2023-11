Sfiducia ad Aiello? Errore da matita blu. Parla l’on. Nello Dipasquale

Il deputato regionale Nello Dipasquale ha condiviso le sue riflessioni sul delicato momento politico che Vittoria sta attraversando, segnato dalla proposta di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Aiello, rieletto per la settima volta nel 2021. Dipasquale ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Sicilia raccolta da Marco Sammito.

Aiello, che ha ottenuto il 56% delle preferenze, ha visto cambiamenti significativi nel suo governo: tre assessori si sono dimessi, dirigenti hanno rinunciato alla gestione amministrativa, e la maggioranza in Consiglio è stata compromessa da cinque consiglieri che hanno passato all’opposizione.

Il leader del Pd e consulente politico di Aiello, l’on. Nello Dipasquale, ha dichiarato che, nonostante le sfide, la situazione rientra nella norma della politica locale. Secondo Dipasquale, Aiello ha preso in mano una situazione difficile dopo anni di commissariamento, e la città sta lentamente riprendendo slancio.

Il deputato ha sottolineato che, prima di una mozione di sfiducia, è necessario valutare attentamente la situazione e che, nonostante le difficoltà, Aiello è un sindaco eletto democraticamente che sta lavorando senza aver compiuto azioni gravi.

Dipasquale ha parlato anche della riunione del 23 ottobre, durante la quale è stata redatta la mozione di sfiducia. Ha criticato il tradimento rappresentato dal presidente del Consiglio comunale votato dalla maggioranza precedente. Nonostante il sindaco abbia proposto un percorso di dialogo, la risposta è stata una chiusura totale, danneggiando la città e impedendo l’approvazione di strumenti finanziari.

Infine, il deputato ha escluso l’epilogo “tutti a casa”, sottolineando il contributo titanico di Aiello per rimettere in moto la città. Ha elogiato la sua “sana aggressività” nell’amministrare Vittoria, sottolineando che la mozione di sfiducia non serve alla città, ma questa ha bisogno di essere governata.