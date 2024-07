Siccità, nuovo impianto di sollevamento al Biviere di Lentini: arriva l’acqua per gli agricoltori della Piana di Catania

E’ entrata in azione la prima delle due pompe di sollevamento del lago Biviere di Lentini, situato nella provincia di Siracusa. Questo impianto, fondamentale per l’irrigazione agricola, consente un prelievo di circa 400 litri d’acqua al secondo, garantendo la distribuzione di acqua per usi irrigui a circa mille ettari di terreni agricoli nella Piana di Catania. Nei prossimi giorni, sarà attivata una seconda pompa con la stessa capacità, raddoppiando l’efficienza dell’intero sistema.

I fondi necessari per la realizzazione di questi impianti, pari a 600 mila euro, sono stati stanziati dalla Regione Siciliana attraverso un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica 9.

Impatto e futuri sviluppi

L’attivazione delle pompe rappresenta un passo importante verso la risoluzione dei problemi di approvvigionamento idrico nella regione. Questo intervento non solo allevia le difficoltà immediate degli agricoltori, ma si inserisce anche in una più ampia strategia regionale mirata a migliorare le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche.

