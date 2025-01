Torna potabile l’acqua nei quartieri più popolati a Scicli

Revocata l’ordinanza dello scorso 17 gennaio allorquando il sindaco di Scicli, Mario Marino, aveva firmato un’ordinanza di divieto a fini potabili dell’acqua proveniente dal serbatoio San Matteo. Le ultime analisi, eseguiti dai tecnici dell’Azienda sanitaria, parlano di ripristino della potabilità delle acque delle sorgenti naturali che immettono l’acqua nel serbatoio San Matteo, quelle sorgente importanti nella “gittata” e nella fornitura per buona parte del centro abitato della città. Ripristinata, quindi, la potabilità dell’acqua distribuita nei quartieri Jungi, viale I Maggio, via Bixio, Santa Maria la Nova, San Nicolò, San Giuseppe, Villa e contrada Genovese.

Il divieto era stato emanato il 17 gennaio, con una specifica ordinanza a firma del sindaco Marino, in seguito alle piogge torrenziali di quei giorni.

Ripristinato anche il guasto alla conduttura idrica che collega Donnalucata a Playa Grande. L’intervento dei tecnici e degli operai di Ibleacque, nell’immediatezza del guasto, ha permesso di mandare nelle condutture le acque e distribuirle nella borgata di Playa Grande e nella zona di Timperosse, sulla fascia costiera sciclitana. Era stata una violenta mareggiata a danneggiare la rete idrica pubblica dando seri problemi nella distribuzione dell’acqua potabile.

