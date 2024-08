Torna l’Autogiro in provincia di Ragusa giunto alla 27esima edizione

L’Autogiro della provincia di Ragusa, organizzato dal Veteran Car Club Ibleo, è pronto a tornare con la sua 27ª edizione, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre. Questo evento, che dal 1996 affascina gli amanti delle auto storiche, promette ancora una volta di essere un’esperienza unica per i partecipanti e gli spettatori.

Le “vecchie signore” delle strade, ossia le auto d’epoca, si preparano a sfilare con eleganza e a cimentarsi in gare di regolarità e abilità. Più di trenta vetture saranno protagoniste dell’evento, tutte con un certificato di identità Asi e costruite fino al 1994. Il percorso della manifestazione toccherà i comuni di Ragusa, Chiaramonte e Vittoria, con una particolare attenzione alla frazione marina di Scoglitti.

L’evento è una celebrazione della passione per le auto storiche e del territorio ibleo. La manifestazione ha ricevuto undici riconoscimenti “Manovella d’oro” e quattro premi speciali Asi nelle edizioni 2015, 2016, 2017 e 2023, dimostrando il suo prestigio nel panorama delle competizioni di auto storiche in Italia.

Il presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova edizione, sottolineando l’importanza di continuare a valorizzare il patrimonio automobilistico e culturale della provincia di Ragusa. Con la chiusura delle iscrizioni fissata per il 2 settembre, tutto è pronto per un fine settimana di spettacolo, dove la passione per le auto d’epoca e la bellezza del territorio si uniranno in un evento imperdibile.

