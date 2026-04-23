Due giovani talenti dell’H.C. Modica volano al progetto nazionale FIGH “CONI Open”: convocate Bianca Di Natale ed Emma Incardona

Un importante riconoscimento per la pallamano modicana e per tutto il movimento sportivo giovanile del territorio. Bianca Di Natale ed Emma Incardona, entrambe classe 2011 e atlete dell’H.C. Modica, sono state convocate per la seconda edizione del progetto nazionale promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, dedicato al biennio 2010-2011 e finalizzato all’individuazione dei migliori talenti destinati alle Nazionali giovanili azzurre.

Le due giovani promesse faranno parte della Rappresentativa Siciliana femminile composta da 16 atlete che, nelle giornate del 25 e 26 aprile, sarà protagonista a Rubiera in un importante confronto interregionale contro Emilia-Romagna, Veneto e Marche.

Il progetto, fortemente voluto dalla FIGH, rappresenta una vetrina di altissimo livello per le giovani atlete italiane e si inserisce nel percorso di selezione delle future Nazionali giovanili dirette da Bob Hanning per il settore maschile e Alfredo Rodriguez Alvarez per quello femminile.

Tutte le partite disputate durante la manifestazione saranno filmate e analizzate dallo staff tecnico coordinato da Fabrizio Ghedin, con il supporto di Fabrizio Tassinari per l’area fisico-atletica, un ulteriore elemento che conferma il prestigio e l’importanza dell’evento.

Per l’H.C. Modica si tratta di un risultato che premia anni di lavoro costante sul vivaio e sulla crescita delle giovani atlete. La convocazione di Bianca Di Natale ed Emma Incardona conferma infatti la qualità del percorso tecnico e formativo portato avanti dalla società, che dal 2017 rappresenta un punto di riferimento per la pallamano giovanile nel territorio.

Fondata con l’obiettivo di promuovere la pallamano partendo dalle scuole, l’A.S.D. Handball Club Modica ha costruito nel tempo un progetto solido e radicato, attraverso iniziative dedicate come J-HAND, con un forte legame tra sport, formazione e inclusione sociale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società e dallo staff tecnico, che hanno voluto augurare alle due atlete il meglio per questa prestigiosa convocazione, sottolineando anche il ruolo fondamentale delle famiglie, sempre presenti nel supporto logistico e umano.

A commentare questo importante traguardo è stato il coach Enrico Parisi Assenza.

“Sono orgoglioso delle mie ragazze. Il costante lavoro e la dedizione sul campo molto spesso premiano. Con Emma lavoro da quattro anni, con Bianca tre. Hanno sicuramente del talento, ma la cosa che ho sempre cercato di infondere ai miei ragazzi e alle mie ragazze è l’umiltà. Questo per loro può essere soltanto un punto di partenza. Il vivaio della società è ricco di probabili futuri nuovi talenti. Il nostro compito è quello di accompagnarli nel percorso di crescita umana e sportiva”.

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