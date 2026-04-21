Modica diventa capitale del volley: presentata la Sicilia Academy che punta a fermare la fuga dei talenti

Un sogno coltivato a lungo che oggi diventa progetto concreto. All’Auditorium “Pietro Floridia” di Modica è stata ufficialmente presentata la Sicilia Academy Volley, un’iniziativa destinata a segnare un punto di svolta per la crescita della pallavolo in Sicilia.

L’evento, moderato dal giornalista Enzo Scarso, ha riunito dirigenti, tecnici, rappresentanti istituzionali e protagonisti del movimento sportivo isolano, sancendo l’avvio di un percorso ambizioso che punta a costruire in Sicilia un vero e proprio centro d’eccellenza per il volley giovanile.

Un progetto per trattenere i talenti e costruire il futuro

La Sicilia Academy Volley nasce con un obiettivo chiaro e fortemente identitario: evitare che i giovani talenti siciliani siano costretti a lasciare la propria terra per inseguire il sogno della pallavolo ad alti livelli.

L’idea è quella di creare un sistema strutturato, capace di offrire formazione tecnica di alto profilo, crescita atletica e un percorso sportivo completo senza dover abbandonare la Sicilia. Un modello pensato per valorizzare il territorio e trasformarlo in un punto di riferimento nazionale per la pallavolo giovanile.

Una rete di competenze per un progetto ambizioso

Alla presentazione hanno preso parte i protagonisti che hanno dato vita al progetto, a partire da Salvatore Monaco, responsabile della Sicilia Academy Volley, che ha seguito tutte le fasi di avvio sin dallo scouting iniziale.

Accanto a lui il direttore generale dell’Avimec Modica Luca Leocata, il presidente Vanni Iacono, il direttore tecnico Giovanni Barbagallo, il team manager Massimo Majorana, il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino e il presidente del Comitato Territoriale dei Monti Iblei Gianni Giurdanella, che ha sottolineato l’importanza di una sinergia tra tutte le società siciliane.

Un lavoro corale che ha preso forma già nei mesi precedenti, con una fase di progettazione attenta e strutturata, pensata per garantire solidità e continuità nel tempo.

Le voci dei campioni e il nodo della “fuga dei talenti”

Uno dei momenti più intensi della presentazione è stato quello dei video messaggi inviati da alcuni protagonisti della pallavolo siciliana che hanno dovuto lasciare l’isola per costruire la propria carriera.

Le testimonianze di atleti come Davide Saitta, Damiano Catania, Marco Cubido e Daniele Sottile hanno evidenziato una realtà diffusa nel panorama sportivo siciliano, dove spesso il talento è costretto a migrare per trovare opportunità di crescita.

Accanto a queste storie, anche quelle di Stefano Chillemi e Vincenzo Nastasi, esempi di chi invece è riuscito a rimanere competitivo ad alti livelli restando nella propria terra. Un confronto che ha rafforzato la missione della Academy: creare alternative reali e strutturate in Sicilia.

Un progetto quadriennale per costruire un modello stabile

La Sicilia Academy Volley si sviluppa secondo una programmazione di lungo periodo, articolata su quattro stagioni sportive. Il percorso prenderà avvio nella stagione 2026/2027 con la categoria Under 15, per poi ampliarsi progressivamente fino a includere Under 17 e Under 19, arrivando a una struttura completa e consolidata.

L’obiettivo non è solo sportivo, ma anche culturale e organizzativo: costruire un modello sostenibile che possa rappresentare un punto di riferimento per l’intero movimento pallavolistico isolano.

Il Sicilia Academy Day e la selezione dei giovani talenti

Il prossimo passo sarà il Sicilia Academy Day, previsto nella seconda metà di maggio al PalaRizza, dove verranno osservati e selezionati i migliori giovani atleti siciliani nati tra il 2012 e il 2014.

Dopo la fase di selezione, il progetto entrerà nel vivo con il confronto diretto con le società di appartenenza e con le famiglie degli atleti, per definire un percorso condiviso di crescita e formazione.

La presentazione ufficiale della squadra Under 15 è fissata per il primo giugno, mentre dal primo settembre sarà operativa la foresteria dedicata agli atleti fuori sede, con servizi di vitto, alloggio e supporto scolastico.

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