Il futuro del centro storico di Modica diventa priorità: nuovo incontro fissato per il 28 aprile

Dopo il Consiglio comunale aperto che ha acceso il dibattito sul futuro del centro storico, arriva un nuovo appuntamento destinato a segnare un passaggio operativo. È stato infatti convocato per il 28 aprile alle ore 11, nella Sala Spadaro di Modica, un incontro propedeutico alla costituzione del tavolo tecnico dedicato al cuore della città.

A promuovere l’iniziativa sono la sindaca Maria Monisteri, l’assessore Piero Armenia e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, con l’obiettivo di avviare un confronto concreto tra istituzioni e territorio.

L’incontro servirà a gettare le basi per la creazione di un tavolo tecnico permanente, chiamato a individuare soluzioni condivise per il rilancio e la valorizzazione del centro storico. Un passaggio atteso, soprattutto dopo le tante analisi emerse nelle scorse settimane su criticità ormai note: spopolamento, difficoltà per le attività economiche, perdita di servizi e sicurezza urbana.

Si entra quindi in una fase più operativa, in cui sarà necessario definire criteri chiari, obiettivi concreti e un metodo di lavoro capace di trasformare le idee in azioni. La partecipazione all’incontro viene considerata fondamentale proprio per costruire un percorso realmente condiviso e sostenibile.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – ha dichiarato la presidente Minardo – per avviare un percorso serio e condiviso sul centro storico, così come emerso durante la seduta consiliare aperta. È necessario mettere a sistema idee e competenze per dare risposte efficaci alla città”.

L’attenzione resta alta: il rilancio del centro storico è ormai una priorità riconosciuta da tutte le componenti della città.

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