Modica festeggia don Mario Martorina: 50 anni di sacerdozio tra fede, cultura e impegno per la Terra Santa

Una chiesa gremita, volti emozionati, ricordi che attraversano mezzo secolo di vita sacerdotale. Nella chiesa di San Filippo Neri si è celebrato sabato il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Mario Martorina, un traguardo importante vissuto insieme alla comunità che lo ha accompagnato lungo tutto il suo cammino.

A presiedere la celebrazione il vescovo di Noto Salvatore Rumeo, affiancato da numerosi sacerdoti, in un clima di intensa partecipazione. L’ordinazione di don Mario risale al Giovedì Santo del 15 aprile 1976, nella Cattedrale di Noto, ma la sua vocazione affonda le radici molto prima, nel gennaio del 1968, quando – ancora giovanissimo – avvertì con chiarezza quella “chiamata” destinata a segnare tutta la sua vita.

Un passaggio ricordato con affetto anche dal professore Piergiorgio Barone, che fu tra i primi a raccogliere quella confidenza vocazionale, insieme a don Umberto Bonincontro. In quegli anni, tra la parrocchia del SS. Salvatore, gli amici e la famiglia, il giovane Mario trovò sostegno e incoraggiamento, coltivando una fede già intrecciata con passioni come la musica, la danza e la letteratura.

Durante la celebrazione, don Mario ha ripercorso con emozione quel momento decisivo, ringraziando chi gli è stato vicino nel discernimento e nella scelta.

Il suo ministero è stato caratterizzato da una solida preparazione biblica e teologica, che lo ha portato anche all’insegnamento, non solo a Roma ma anche nei licei del territorio e nei percorsi formativi della diocesi di Noto, come il corso “Ut unum sint”, dedicato al dialogo ecumenico.

Accanto all’attività pastorale, sempre attenta e meticolosa, don Mario si è distinto per un impegno concreto verso le comunità cristiane di Gerusalemme. Un lavoro costante che gli è valso l’ingresso nell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fondato nel 1099 da Goffredo di Buglione. Ancora oggi collabora attivamente con l’Ordine, sostenendo iniziative a favore della Terra Santa e del Patriarcato latino di Gerusalemme: scuole, ospedali, seminari, borse di studio e servizi sociali.

Parole di grande stima sono state espresse dal vescovo Rumeo, che ha lodato il lungo e generoso servizio pastorale di don Mario, auspicando che le nuove generazioni possano riscoprire la vocazione sacerdotale, oggi in difficoltà. Un momento particolarmente significativo è stato la lettura della benedizione inviata da Papa Leone XIV, segno di vicinanza e riconoscimento per questo importante anniversario.

Cinquant’anni di sacerdozio non sono solo una ricorrenza, ma una testimonianza viva di fede, dedizione e amore per la comunità. E nella serata di Modica, tra applausi e commozione, tutto questo si è fatto memoria condivisa e gratitudine.

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