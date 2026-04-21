Ragusa capitale della scherma giovanile: assegnati i Campionati del Mediterraneo 2027

Arriva da Atene, sede della Coppa del Mondo di sciabola femminile, la conferma ufficiale: Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo di scherma Under 15 e Under 17. L’annuncio è stato dato nel corso della riunione della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, aggiungendo un tassello di grande prestigio al percorso che porterà la città a Ragusa Città Europea dello Sport 2027.

Un riconoscimento internazionale per Ragusa

La candidatura di Ragusa è stata accolta con ampio consenso, grazie alla qualità delle strutture sportive, alla capacità organizzativa e all’esperienza maturata nell’accoglienza di eventi internazionali. La città, negli ultimi anni, ha infatti ospitato manifestazioni giovanili di basket, volley e vela, consolidando la propria reputazione nel panorama sportivo mediterraneo.

Il sindaco Peppe Cassì ha espresso soddisfazione per l’assegnazione, sottolineando come il risultato rappresenti un riconoscimento alla credibilità delle realtà sportive locali e alla qualità degli impianti.

Nuovi impianti e Cittadella dello Sport

L’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida ha evidenziato come l’evento si inserisca in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale. In zona Selvaggio sta infatti nascendo un nuovo impianto polivalente destinato alla scherma, al volley e al basket, che sarà parte integrante della futura Cittadella dello Sport.

La struttura, realizzata alle spalle della Scuola dello Sport recentemente riattivata, sarà collegata al vicino Palaminardi, garantendo spazi adeguati per allenamenti e competizioni di livello internazionale.

Sport e territorio: una strategia di crescita

L’assessore allo Sport Simone Digrandi ha sottolineato il valore strategico dell’evento, che unisce sport, formazione giovanile e promozione del territorio.

La scelta di Ragusa arriva a otto anni dall’ultima edizione italiana ospitata a Cagliari nel 2019 e coincide con l’anno in cui la città sarà ufficialmente Città Europea dello Sport.

Verso un grande calendario sportivo 2027

Nei prossimi mesi sarà avviato un percorso di coordinamento con le realtà sportive del territorio per costruire un calendario condiviso in vista del 2027. L’obiettivo è valorizzare le discipline sportive locali e consolidare la rete tra associazioni, istituzioni e impianti.

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