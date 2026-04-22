Dal 24 al 26 aprile Vittoria sarà al centro di una grande iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare con l’arrivo del Truck Tour “Banca del Cuore 2025-2026”, che farà tappa nel piazzale del Polo Fieristico Emaia offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening cardiologici completamente gratuiti. L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare promossa […]
Liberty Run 2026: Vittoria si prepara a una 10 km “stellare” tra sport, territorio e tradizione
22 Apr 2026 08:28
Cresce l’attesa per la nona edizione della Liberty Run – Città di Vittoria, in programma il prossimo 10 maggio, un appuntamento che promette spettacolo e partecipazione di alto livello. Il cuore pulsante dell’evento sarà la suggestiva Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico in stile Liberty, pronta a trasformarsi in un palcoscenico d’eccellenza per i migliori atleti siciliani della corsa su strada.
La gara, inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresenta la sesta prova del 31° Campionato regionale di corsa su strada e si svilupperà su un percorso omologato e certificato di 10 chilometri. Il tracciato prevede un circuito di 2,5 km da ripetere quattro volte, con partenza e arrivo fissati nel cuore della città e lo start programmato alle ore 10:00.
Nel corso degli anni, la manifestazione – inizialmente conosciuta come Jazz Run – ha saputo reinventarsi più volte, passando dalla corsa su strada al cross, per poi tornare alla distanza classica dei 10 km, valorizzando al contempo il territorio Ipparino. Nell’edizione 2025, a imporsi furono Domenico Conti e Liliana Scibetta, protagonisti di una gara combattuta e di alto profilo tecnico. Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.
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