Liberty Run 2026: Vittoria si prepara a una 10 km “stellare” tra sport, territorio e tradizione

Cresce l’attesa per la nona edizione della Liberty Run – Città di Vittoria, in programma il prossimo 10 maggio, un appuntamento che promette spettacolo e partecipazione di alto livello. Il cuore pulsante dell’evento sarà la suggestiva Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico in stile Liberty, pronta a trasformarsi in un palcoscenico d’eccellenza per i migliori atleti siciliani della corsa su strada.

La gara, inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresenta la sesta prova del 31° Campionato regionale di corsa su strada e si svilupperà su un percorso omologato e certificato di 10 chilometri. Il tracciato prevede un circuito di 2,5 km da ripetere quattro volte, con partenza e arrivo fissati nel cuore della città e lo start programmato alle ore 10:00.

Nel corso degli anni, la manifestazione – inizialmente conosciuta come Jazz Run – ha saputo reinventarsi più volte, passando dalla corsa su strada al cross, per poi tornare alla distanza classica dei 10 km, valorizzando al contempo il territorio Ipparino. Nell’edizione 2025, a imporsi furono Domenico Conti e Liliana Scibetta, protagonisti di una gara combattuta e di alto profilo tecnico. Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

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